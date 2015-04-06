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أحمد موسى: إيران تقوم بتمويل «حماس» لحفر أنفاق جديدة بين مصر وغزة

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أحمد موسى: إيران تقوم بتمويل «حماس» لحفر أنفاق جديدة بين مصر وغزة أحمد موسى: إيران تقوم بتمويل «حماس» لحفر أنفاق جديدة بين مصر وغزة

أحمد موسى

اتهم الأعلامي أحمد موسى، إيران بتمويل حركة «حماس» الفلسطينية؛ للقيام بأعمال إرهابية بمصر، خلال الفترة المقبلة.

وقال موسى في برنامجه «على مسؤوليتي»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، أمس الأحد :” إن هناك معلومات تؤكد أن إيران تقوم بعملية تمويل ضخمة لحركة حماس الإرهابية؛ لتحقيق هدفين، الأول هو تعبئة المخازن بالأسلحة، أما الثاني فهو إعادة ترميم الأنفاق، بين وغزة، والتي قامت الأجهزة الأمنية المصرية بهدمها، خلال الفترة الماضية” .

وأضاف أنه «تم الاتفاق بين إيران وحماس على بدء حفر أنفاق جديدة هجومية؛ من أجل استخدامها في عمليات عسكرية ضد مصر»، على حد قوله.

 

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