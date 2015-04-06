مباحث أسوان تضبط 5 بنادق آلية وخرطوش و7 متهمين خلال حملة أمنية

نجحت مباحث أسوان تحت إشراف العميد أسعد الذكير، مدير إدارة البحث الجنائى من القبض على سبعة عاطلين بحيازتهم 5 بنادق آلية وخرطوش فى حملة تفتيشية موسعة شهدتها مراكز المحافظة خلال الساعات الماضية.

وقد أسفرت الحملة عن القبض على المتهم ( سالم . ح) 36 سنة وبحيازته بندقية آلية والخزينة الخاصة بها، وتحرر بذلك المحضر رقم (3038) إدارى إدفو .

كما تم القبض على المتهمين (محمد . ع) 42 سنة و( حمدى . م ) 40 سنة، وبحيازتهما بندقية آلية والخزينة الخاصة بها، وتحرر بذلك المحضر (502) إدارى نصر النوبة.

وتمكنت الحملة أيضا من القبض على المتهم (إبراهيم . أ ) 25 سنة والمتهم ( محمود . أ) 40 سنة، وبحيازتهما بندقية خرطوش وتحرر عن الواقعة المحضر (1543) إدارى كوم أمبو .

وأسفرت الجهود أيضا عن ضبط المتهم (عبد العزيز .ع ) 32 سنة وبحيازته بندقية خرطوش وتحرر المحضر (3038) إدارى كوم أمبو، والمتهم (سعيد . ع) 27 سنة السابق اتهامه فى (6) قضايا، والمتهم ( مصطفى . م) 24 سنة، وبحيازتهما بندقية خرطوش أمريكى.

وبمواجهة كل المتهمين أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وجار عرض كل واقعة على حدة على النيابات المختصة.