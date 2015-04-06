6 عاطلين يعترفون بقتلهم شابا بعد فشلهم فى سرقة توك توك بالشرقية

بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة لشاب مقتولا

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حضور شقيق المجنى عليه لديوان المركز وتعرفه على الجثة

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مدير المباحث يقرر تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث

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اعترف 6 عاطلين بقتلهم سائق توك توك بعد أن تم استدراجه إلى طريق زراعى بعيدا عن القرية، وكانت قد خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالى قرية كفر شلشلمون بالشرقية، عقب علمهم بالعثور على جثة أحد شباب القرية، مقتولا بطعنة نافذة وتم التخلص من جثته بمكان ترابى وسرقة التوك التوك، الذى يعمل عليه لمساعدة أسرته، على أعباء الحياة، فيما تمكنت مباحث منيا القمح من تحديد هوية الجناة وضبطهم بعد 24 ساعة من العثور على الجثة.>تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد حاتم الهديبى مأمور مركز شرطة منيا القمح، بالعثور على جثة لشخص فى نهاية العقد الثانى من العمر تقريبا، متوسط البنية يرتدى ملابسه كاملة، وبه علامة مميزة إصابة لحرق قديم بالقدم اليسرى، يوم الثلاثاء الماضى، وقد تحرر المحضر رقم 2594 / 2015 إدارى مركز منيا القمح.>حضر لوحدة مباحث منيا القمح "أحمد عبد العزيز فوزى عبد العزيز" سن 21 مجند ومقيم كفر شلشلمون منيا القمح، وقرر أن الجثة المعثور عليها لشقيقه "محمود" 19 سنة سائق توك توك، وأقر أن الوفاة بسبب سرقة التوك توك منه.>أمر اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث جنائى قاده العميد عاطف الشاعر رئيس مباحث المديرية، وضم كلا من الرائد ربيع رئيس مباحث منيا القمح ومعاونيه النقباء عبد المنعم علاء ومحمد فؤاد وخالد النادى ومحمود شكرى وأحمد شويخ، برئاسة العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب.

قام فريق البحث بفحص معاملات المجنى عليه وعلاقاته وخلافاته، وفحص المسجلين جنائيا وذوى المعلومات الجنائية المسجلة، بدائرة الواقعة.

تشكيل عصابى تخصص فى سرقة التكاتك وراء الواقعة

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ضبط المتهمين وبحوزتهم السلاح وهاتف المجنى عليه

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>توصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة التكاتك من قائديها كرها عنهم، وهم كل من "محمود.ص.هـ" وشهرته محمود هوجن سن 18 ومقيم شلشلمون و"محمد.ص.ن" 18 سنة ومقيم كفر عمر مصطفى، و"حسام.ش.م" 17 سنة ومقيم كفر عمر مصطفى، و"عبد الهادى.م.ع" 18 سنة ومقيم بنى شبل مركز الزقازيق، و"وحيد.س.و" 18 سنة مقيم بنى شبل، و"محمد.أ.ف" 17 سنة مقيم شلشمون، عاطلون.>وبعد إذن النيابة العامة برئاسة المستشار إسلام حشيش رئيس نيابة منيا القمح، وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، تمكن ضباط فريق البحث، من القبض على المتهمين وضبط بحوزة الرابع سلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال.

وقد اعترفوا بقيامهم بارتكاب الواقعة بقصد سرقة الدراجة البخارية "توك توك" قيادة المجنى عليه، وأضافوا بقيام المتهمين من الأول حتى الرابع بالتعدى على المجنى عليه بالضرب، ما تسبب فى وفاته وقيام الخامس والسادس بمراقبة الطريق والتخلص من جثة المجنى عليه بمكان العثور عليها عقب وفاته وسرقة التوك توك، كما عثر على هاتف المجنى عليه معهم.

تحريات المباحث المجنى عليه كان يعمل على التوك توك وليس ملكا له

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الجناة تخلصوا من التوك توك بعد علمهم بوفاة السائق

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>وقد توصلت التحريات أن المجنى عليه يعمل سائق توك توك لا يمتلكه ويتقاضى أجرا يوميا على عمله، ويوم الحادث قام المتهمون من الأول حتى الرابع باستدراجه من مدينة منيا القمح لتوصيلهم إلى عزبة بدائرة المركز، وفى الطريق تم الاتصال بالمتهمين الخامس والسادس، وحاولوا إنزال المجنى عليه من التوك توك رغما عنه، لكنه دافع عنه ورفض تركه لأنه ليس ملكه ويعمل عليه بالأجر، فقام المتهم "عبد الهادى" بطعنه طعنة نافذة أنهت حياته، وسرقوا التوك توك ولاذوا بالفرار.>وبعد علمهم بوفاة سائق التوك توك، قاموا بالتخلص من التوك توك بطريق ترابى ناحية قرية ميت بشار.

تم العثور على التوك توك، وبعرضهم على النيابة العامة بمعرفة محمد الرفاعى وكيل أول نيابة منيا القمح أمرت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.