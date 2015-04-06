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والدة "زينة" تطالب بالتحقيق مع دار الأيتام التى كرمت والدة قاتل ابنتها

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والدة "زينة" تطالب بالتحقيق مع دار الأيتام التى كرمت والدة قاتل ابنتها والدة "زينة" تطالب بالتحقيق مع دار الأيتام التى كرمت والدة قاتل ابنتها
طالبت السيدة شيماء ريحان والدة الطفلة البورسعيدية "زينة" وزيرة التضامن بإجراء تحقيق عاجل وفورى بشأن تكريم أحد الأندية التابعة لدار أيتام لوالدة قاتل ابنتها كأم مثالية.

وقالت والدة زينة لـ"اليوم السابع"، إن "الراقصة" بعد التكريم أخرجت لسانها ورددت "كيدنا العزال"، وتابعت: "لا أدرى لماذا يتم تكريمها، فقد أساءت تربية ابنها الذى تسبب فى تدمير أسرة بالكامل".

وكانت صور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى للراقصة والدة قاتل الطفلة زينة عقب تكريمها كأم مثالية، أثارت جدلاً واسعاً وسط حالة من الغضب انتابت العاملين فى مجال حقوق الإنسان.

- غضب على مواقع التواصل بعد تكريم والدة قاتل "زينة" كأم مثالية.. ويؤكدون: أنجبت ذئبا بشريا.. ويطالبون بالتحقيق مع الجهة التى كرمتها.. ويتساءلون: "لما دى تتكرم الستات اللى بتشقى لتربية ولادها تاخد إيه؟"

- جمعية من أجل بلدى تعتذر لأم "زينة" على تكريمها والدة قاتل طفلتها

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