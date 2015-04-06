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الدفع بـ 11 مجموعة قتالية بعد إطلاق النيران على مركز شرطة أبو المطامير

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تشهد مدينة أبو المطامير بالبحيرة استنفارا أمنيا من جانب قوات الشرطة لتأمين المنشآت الحيوية والمصالح الحكومية والمنشآت الشرطية، ودفعت مديرية الأمن بـ 11 مجموعة قتالية لتأمين المنشآت الحيوية وجميع الميادين.

من جانبه، أكد اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، فى تصريحات خاصة أن هناك حالة استنفار أمنى قصوى للتصدى لأى أعمال عنف أو هجوم إرهابى على المنشآت الشرطية.

مشيرا إلى أنه تم الدفع بتشكيل من قوات الأمن والمدرعات المصفحة بالإضافة إلى الاستعانة بـ 11 مجموعة قتالية لتأمين المنشآت الحيوية وجميع الميادين، وللتصدى لأى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام.

قوات التدخل السريع تمشط المنطقة -اليوم السابع -4 -2015
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قوات التدخل السريع تمشط المنطقة

قيادات المديرية يتابعون الحالة الأمنية -اليوم السابع -4 -2015
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قيادات المديرية يتابعون الحالة الأمنية

جانب من الاستنفار الأمنى -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من الاستنفار الأمنى


>- هجوم مسلح بالأسلحة الألية على مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة

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مصر 365