نيجيريا تفرج عن مراسلي الجزيرة الدوحة

أفرجت السلطات النيجيرية عن مراسلي شبكة الجزيرة التليفزيونية اللذين احتجزهما الجيش النيجيري منذ 24 مارس، بحسب ما أعلنت الشبكة القطرية في بيان أمس الأحد.

وقال البيان إن السلطات سمحت للمراسلين أحمد إدريس وعلي مصطفى، بمغادرة فندق في ميدوغوري، حيث كانا يحتجزان والعودة إلى مكتب الشبكة في أبوجا.

وقال مدير قناة الجزيرة الإنجليزية صلاح نجم “نحن مسرورون بانتهاء محنة أحمد وعلي”.

وقال إن الصحفيين “يتطلعان إلى قضاء بعض الوقت مع أقاربهم وأحبائهم. وأنا أعلم أنهما يريدان أن يشكرا جميع من ساعد في ضمان الإفراج عنهما بما في ذلك المنظمات الأهلية والسياسيون والزملاء الصحافيون”.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الإفراج عنهما.

واحتجز الصحافيان، وهما نيجيريان، في شمال شرق البلاد، حيث تدور اشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي بوكو حرام.

وقال المتحدث باسم قوات الدفاع النيجيرية كريس اولكوليد، إن الصحفيين “عثر عليهما يتجولان حول المنطقة التي تدور فيها عمليات عسكرية في الشمال الشرقي واعتقلا في ميدوغوري”.

لكن الجزيرة قالت إنهما أخذا من غرفة الفندق، بعد أن أنهيا “تصوير تقرير عن الجيش بالتعاون معه”، وأنه تمت مصادرة كاميراتهما.

كما صادر الجيش هواتف الصحفيين، ولم يسمح لهما بالاتصال بالعالم الخارجي.

وكان المراسل إدريس انضم إلى الجزيرة في 2010، ويمتلك خبرة 30 عاما في العمل التليفزيوني. ويعمل المصور التليفزيوني مصطفى مع الجزيرة منذ 2011.

أ ف ب