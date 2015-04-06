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بالفيديو.. «المسلماني»: الحرب في اليمن من أجل استقراره وكسر «الحوثيين»

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بالفيديو.. «المسلماني»: الحرب في اليمن من أجل استقراره وكسر «الحوثيين» بالفيديو.. «المسلماني»: الحرب في اليمن من أجل استقراره وكسر «الحوثيين»

أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الحرب في اليمن ليست من أجل الحرب، ولكنها للتسوية والسلام أو من أجل استقرار وأمان اليمن، مضيفًا: “عندما نصل إلى مستوى عسكري مناسب نبدأ التفاوض”.

وأوضح خلال تقديم برنامجهعلى فضائية “الحياة”، مساء أمس الأحد:”  أن الرئيس عبد الفتاح أكد بشكل واضح أننا نعمل على التوصل لحل سياسي في اليمن، وهذا هو موقف المملكة العربية أيضًا ” .

وقال إن الحرب لها أهداف محددة هي كسر علي عبد الله صالح وحلفائه من الحوثيين، ووجود جيش وطني وقيادة شرعية للبلاد، والوصول لمستقبل آمن فيما يخص بالأمن القومي المصري والسعودي والعربي.

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