علاء ثابت : علينا التجرد عن المكاسب الشخصية والعمل لتنفيذ طموحات الصحفيين

أعلن علاء ثابت عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير جريدة الأهرام المسائي أنه لن يتقدم لأي من مناصب هيئة مكتب نقابة الصحفيين، نظرا لما وصفه بـ”التنافس الحاد” بين أعضاء مجلس النقابة على شغل مواقع السكرتير العام والوكيلين وأمين الصندوق، وهو ما حال دون تشكيل هيئة مكتب المجلس طوال أسبوعين.

وأضاف ثابت ـ في بيان مساء أمس ـ “حدث ذلك في وقت نحتاج فيه إلى الإسراع في إنجاز الملفات المتراكمة، والمتعلقة بهيكل الأجور، وعقد العمل الموحد، والفصل التعسفي، وأزمات الصحف الحزبية، والصحفيين المحبوسين، والعلاج والإسكان وباقي الخدمات”.

ودعا علاء ثابت أعضاء مجلس النقابة إلى التجرد والترفع ، والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل تنفيذ تطلعات الصحفيين، التي عبرت عنها الجمعية العمومية ، وقال “إنني سأقبل العمل في أي لجنة أو ملف يسنده لي مجلس النقابة، ولن أطلب شغل أي موقع بعينه”.

وأعرب عن أمله في تحقيق مناخ عمل مناسب للصحفيين وأجور كريمة وضمانات تحميهم من التعسف الإداري ، بما يمكنهم من تطوير الأداء المهني.

> أ ش أ