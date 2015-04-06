كاتب أمريكي : الاتفاق النووي لن يُلين جانب طهران مع واشنطن

قال الكاتب الأمريكي دويل مكمانوس إن المتفائلين توقعوا في بداية مشوار المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران أن يفتح الاتفاق بابا جديدا لتقارب أوسع مدى بين الدولتين، لكن هذا لم يعد حتى في دائرة الاحتمال البعيد.

وأضاف الكاتب الأمريكي – في مقال نشرته (لوس انجلوس تايمز) – أنه وبعد وضع الخطوط العريضة للاتفاق ، لا تزال أمريكا وإيران على طرفي نقيض في معظم الصراعات التي قذفت بمنطقة الشرق الأوسط إلى الفوضى.

وتابع أن بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون على النقيض من التفائلين أن الاتفاق النووي سيؤجج الصراع مع إيران التي ستزيد من جهودها لكسب مزيد من النفوذ في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن ، وأي مكان آخر تستطيع إليه سبيلا “على الأقل على المدى القصير، ستحاول إيران البرهنة على أنها لم تفقد جموحها الثوري”، بحسب أحد مستشاري إدارة أوباما.

ولفت مكمانوس إلى هرولة أمريكا فور إبرامها الاتفاق إلى التهاتف مع حلفائها القدامى في الشرق الأوسط من الأنظمة السُنية التي تعتبرها إيران ألدّ الأعداء ، وأشار في هذا الصدد إلى أن طمأنة هؤلاء الحلفاء العرب سبقت كانت في مقدمة أولويات أمريكا.

ونفى أن تكون أمريكا غازلت إيران يوما من الأيام أو سعت إلى التحالف معها ، وقال إنه لا يوجد أي دليل على ذلك، مؤكدا أن الأمر محض أوهام لدى عدد قليل من استشاريي البيت الأبيض أو مجرد تخوفات مبالغ فيها من جانب بعض الحلفاء في الشرق الأوسط.

وأوضح أنه إذا كانت أمريكا وجدت نفسها على غير اتفاق في خندق واحد مع إيران في مواجهة تنظيم داعش بالعراق، فإنها في المقابل رفضت المشاركة في هجوم عراقي ضد التنظيم بمنطقة تكريت إلا بعد انسحاب ميليشيات مناصرة لإيران من تلك الجبهة.

ورأى مكمانوس أنه بمرور الوقت يدرك أوباما ومساعدوه أن آمالهم بشأن نظام إقليمي جديد لم تكن واقعية، ولهذا تسعى الإدارة الأمريكية إلى إصلاح الجسور مع الحلفاء القدامى، متنازلة عن آمالها العريضة مكتفية بتحقيق استقرار من الطراز القديم، ولكن حتى هذا الأمل المتواضع لن يكون سهل التحقيق؛ ذلك أن هؤلاء الحلفاء باتوا متشككين في النوايا الأمريكية.

وعليه اختتم الكاتب بالقول “ليس فقط الجموح الإيراني هو الذي يرشح استمرار الصراع مع أمريكا، ولكن أيضا حاجة الأخيرة إلى طمأنة حلفائها القدامى بأنها لم تُطلق يد إيران في المنطقة”.

> أ ش أ