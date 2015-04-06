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ضبط 73 شخصًا حاولوا دخول ليبيا بطريقة غير مشروعة

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ضبط 73 شخصًا حاولوا دخول ليبيا بطريقة غير مشروعة ضبط 73 شخصًا حاولوا دخول ليبيا بطريقة غير مشروعة

مديرية أمن مطروح

تمكنت قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية ، أمس الأحد ، من ضبط 73 شخصا بينهم مواطن من السودان ، حال تسللهم الحدود المصرية الليبية بطريقة غير مشروعة ، عبر أحد الدروب الصحراوية بمدينة السلوم، وتم ضبطهم حال تواجدهم بمنطقة عسكرية غير مصرح للمدنيين التواجد فيها بدون تصريح.

كان مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة ، قد تلقى إخطارا بضبط 73 متهما منهم 15 من البحيرة و15 من المنيا و11 من الفيوم و8 من سوهاج و7 من أسيوط و6 من كفر الشيخ و1 من الجيزة و4 من الغربية و2 من بني سويف و2 من الدقهلية و1 من الإسكندرية و1 من الشرقية ومواطن من السودان ، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير شرعية في طريقهم إلى الأراضي الليبية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح عسكرية السلوم وجارٍ العرض على النيابة.
> أ ش أ

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