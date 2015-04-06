مدير أمن الإسكندرية وقيادات شرطية تصل لموقع هجوم كنيسة الملاك رفائيل

انتقل اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، يرافقه العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى وقيادات مديرية الأمن لموقع كنيسة الملاك رفائيل، والتى شهدت منذ قليل حادث هجوم مسلح، أسفر عن إصابة مجند و3 آخرين.

كانت نيابة غرب الإسكندرية برئاسة المستشار ياسر هندى، قد انتقلت إلى موقع كنيسة الملاك رفائيل للمعاينة، بعد الهجوم المسلح عليها.

كما قررت النيابة ندب خبراء الأدلة الجنائية، وطلب تحريات المباحث والأمن الوطنى حول الواقعة، وشكلت النيابة فريقًا من أعضائها لسماع شهود الواقعة والمصابين داخل المستشفيات.

وكشفت التحقيقات الأولية لنيابة غرب الإسكندرية، والتى أشرف عليها المستشار ياسر هندى، أن المتهمين كانوا حوالى 4 ملثمين وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية على بعد حوالى 15 مترًا من بوابات الكنيسة، ثم قاموا بسرقة واقى الرصاص "الصديرى" الخاص بالمجند المصاب فور سقوطه على الأرض، وفروا هاربين، وأثناء محاولتهم الهرب حاول أحد الأهالى "فكهانى" الإمساك بهم، ولكنهم اطلقوا الرصاص عليه.

تم نقل مجند الشرطة إلى مستشفى الشرطة، ونقل باقى المصابين إلى مستشفى خاص قريب من موقع الحادث.

كان هجوم مسلح قد وقع منذ قليل، على كنيسة الملاك رفائيل بشارع ورشة البلاط بالهانوفيل غرب الإسكندرية، وأسفر عن إصابة مجند شرطة و3 مواطنين تصادف تواجدهم بمحيط الكنيسة.

من جانبها شددت مديرية أمن الإسكندرية من إجراءاتها الأمنية بمحيط الكنيسة، ومحاولة القبض على الملثمين.