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"سياحة السويس": 80% إشغالات بالسخنة باحتفالات الربيع وشم النسيم

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"سياحة السويس": 80% إشغالات بالسخنة باحتفالات الربيع وشم النسيم "سياحة السويس": 80% إشغالات بالسخنة باحتفالات الربيع وشم النسيم
أكد محمد جودة مدير عام مكتب السياحة بمحافظة السويس، أن القرى السياحية بالسخنة تشهد هذه الأيام نسب إشغالات فى تصاعد بشكل ملحوظ قبل احتفالات الربيع وشم النسيم، حيث أظهرت المؤشرات أن الإشغالات ستصل الأسبوع المقبل مع موسم شم النسيم إلى 80% وقابلة للزيادة.

وأضاف مدير عام مكتب السياحة لـ"اليوم السابع"، أنهم يتوقعون موسمًا سياحيًا بصيف 2015 جيدًا، وارتفاع نسب الإشغالات لتصل من 90 إلى 100%، موضحًا أن شهر رمضان المعظم سيهل فى النصف الثانى من شهر يونيو، وهو ما سيتيح فرصًا أكبر للنزلاء فى الاستمتاع بمنطقة السخنة قبل وبعد رمضان.

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