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إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ28 سودانيا ومصريا بكفر الشيخ

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إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ28 سودانيا ومصريا بكفر الشيخ إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ28 سودانيا ومصريا بكفر الشيخ
أحبطت قوات حرس الحدود بكفر الشيخ، الأحد، بالتعاون مع أجهزة مديرية أمن كفر الشيخ، محاولة هجرة غير شرعية لـ28 بينهم 26 سودانيا منهم سيدتان، ومصريان، عبر شواطئ مدينة برج البرلس بكفر الشيخ.

تلقى اللواء عبد الرحمن شرف، مدير الأمن، إخطارا من العميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد زغلول، مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد ضبط 26 سودانيا، بينهم سيدتان، ومصريان لدى محاولتهم هجرة غير شرعية عبر شواطئ مدينة برج البرلس نظير مقابل مالى قدره 3 آلاف دولار للفرد.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

يذكر أن قوات حرس الحدود أحبط أمس محاولة هجرة غير شرعية لـ40 من جنسيات عربية مختلفة، عبر شواطئ البحر المتوسط قبالة مركز مطوبس منذ 14 ساعة.

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مصر 365