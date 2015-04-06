الإنترفيرون فى طريقه للاختفاء.. وظهور أكثر من دواء جديد

خلال اختتام مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى، الذى اختتمت أعماله مساء الجمعة، والذى عقد فى الفترة من 1: 3 ابريل الجارى.

وأكد الدكتور عمر هيكل، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى رئيس الجمعية، رئيس المؤتمر، خلال محاضرة ألقاها عن طرق علاج فيروس سى، وذلك حسب البروتوكولات وقواعد الاتحاد الأوروبى والأمريكى لأمراض الكبد، أن استخدام الإنترفيرون حاليا أصبح ينتهى تدريجيا من بروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس سى، لأنه يعمل من خلال جهاز المناعة ولا يؤثر مباشرة على الفيروس، ومن هنا تظهر أهمية الأدوية الحديثة التى تعمل على منع تكاثر الفيروس من خلال القضاء على ثلاثة إنزيمات مختلفة مكونة للفيروس والمسئولة عن تكاثره وزيادة نشاطه، ومن هنا تظهر أهمية هذه الأدوية.

لا يمكن استخدام نوع واحد من الأدوية

هناك أكثر من دواء لعلاج فيروس سى

>وقال د. هيكل إنه لا يمكن استخدام نوع واحد من هذه الأدوية، لأن ذلك يؤدى إلى خلق جيل من الفيروسات المقاومة للأدوية، وبالتالى لا يمكن أخذ هذه الأدوية إلا من خلال استشارى متخصص.>وأشار دكتور هيكل إلى أن هناك أكثر من مركب دوائى لعلاج فيروس سى، ومن الممكن أن يزدادوا إلى ثلاثة مركبات فى بعض الحالات التى حدث لها انتكاسة، أو عدم استجابة من قبل.

وأضاف أن الأدوية التى تستخدم حاليا وهى السوفالدى والأوليسيو الذى تم اعتماده مؤخرا من وزارة الصحة المصرية لعلاج النوع الجينى الرابع، يؤخذ قرص واحد يوميا مع السوفالدى لمدة 3 أشهر، مما يؤدى إلى تقصير فترة العلاج، وهذه العقاقير آمنة لمرضى تليف الكبد المتكافئ والمرضى الذين يعانون من السكر بالدم، أو حتى الذين يعانون من قصور بسيط فى وظائف الكلى أو أمراض الروماتيزم والمفاصل والأمراض الجلدية المصاحبة لفيروس سى.