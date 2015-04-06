اكتشاف مادة بالقهوة تخفض نسبة التليف لمرضى فيروس C

فوائد القهوة على الكبد الدهنى

أكد الدكتور حسنى سلامة أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب قصر العينى أن هناك عدة أبحاث تناولت فوائد القهوة لدى مرضى الكبد، ففى 2014 و2015 تناولت الأبحاث فوائد القهوة على مرضى الكبد، وأثبتت الأبحاث تناول من 2 ـ 3 فناجين قهوة يوميا يحسن من وظائف الكبد ويخفض الأنزيمات الكبدية.>قال الدكتور حسنى إن القهوة لها دور فعال فى تقليل مضاعفات التهاب الكبدى المزمن ونسبة حدوث الأورام الكبدية، كما تم دراسة دورها فى مرضى السمنة المفرطة ومدى تأثيرها على مضاعفات الكبد الدهنى لدى المرضى.

وأوضح الدكتور أن للقهوة دورا هاما فى التعامل مع العوامل المؤكسدة وكان السؤال الهام أى عنصر فى القهوة فعال فى تحسين وظائف الكبد فقد اكتشف العلماء أن هناك عنصرا يسمى "كلور جنيك أسيد" أجريت عليه أبحاث لتوضح أهمية إعطاء هذا المركب للفئران عند تغذيتها بأغذية دسمة، وثبت أن له دورا وقائيا على منع حدوث مضاعفات السمنة على الكبد، وتجرى حاليا طرق لتحضير المركب فى جرعات تناسب البشر، وتم تجربة القهوة المحتوية على الكافيين والخالية منه، وكان تأثير الاثنين مماثلا، وأظهرت النتائج أن هذا التحسن فى الكبد ناتج عن مادة "الكلورجنيك أسيد" وليس مادة الكافيين.

القهوة تحسن من الكبد الدهنى وتمنع حدوث الأورام

>أثبتت الأبحاث أن القهوة تحسن من الكبد الدهنى ويمنع حدوث الأورام ومضاعفاته ويخفض من نسبة التليف فى مرضى فيروس سى.

وينصح مرضى فيروس سى بتناول القهوة من 2 ـ 3 فناجين يوميا لأنها تعمل على تقليل نسبة الفيروس فى الدم كما أنها تمنع حدوث سرطان الكبد لدى هؤلاء المرضى.