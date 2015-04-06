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"القاهرة والناس" تتحدى الجميع وتواصل تقديم برنامج إسلام بحيرى على شاشتها

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"القاهرة والناس" تتحدى الجميع وتواصل تقديم برنامج إسلام بحيرى على شاشتها "القاهرة والناس" تتحدى الجميع وتواصل تقديم برنامج إسلام بحيرى على شاشتها
رغم صدور قرار تحذير وجهته هيئة الاستثمار ضد برنامج "مع إسلام" المذاع على قناة القاهرة والناس، بتهمة ازدراء الأديان، وردود غضب من الإعلام والمواطنين والأزهر الشريف، إلا أن قناة "القاهرة والناس" تحدت الجميع وواصلت تقديم برنامجه على شاشتها.

وقال البحيرى: "عرض حلقتى اليوم ليس من باب الوداع، أنا صلب أكثر مما هم يتخيلون، ومناضل للآخر"، موضحا أنه إذا صدر القرار بوقف البرنامج سوف يكون إهدارا لدولة القانون، مشددا على استمرار ما اسماه "نضاله" فى قضية ازدراء الأديان، وسيثبت ذلك فى المحكمة، مضيفا: "أثق فى القضاء وسوف أحصل على حكم البراءة لأننى لم أزدرِ الدين بل ازدريت من ازدرى الدين".

وتابع الباحث المثير للجدل: "إسلام بحيرى قدم حاجة مهمة جدا كان يجب أن يطلع بها الأزهر نفسه، لكنه لم يستمع إليها أو يناقشها بل يريد منعها، وهذا دليل على ذلك، وأربأ بالأزهر أن يقف بكل مؤسسات الدولة ضد شخص أراد الخير للدين وللوطن".


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