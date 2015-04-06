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عصام الأمير: بدء إذاعة ليالى التليفزيون في 12 أبريل وهانى شاكر وياسمينا يشاركان

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عصام الأمير: بدء إذاعة ليالى التليفزيون في 12 أبريل وهانى شاكر وياسمينا يشاركان عصام الأمير: بدء إذاعة ليالى التليفزيون في 12 أبريل وهانى شاكر وياسمينا يشاركان

عصام الأمير

أكد عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن التليفزيون المصرى سيبدأ فى إذاعة حفلات (ليالى التليفزيون) خلال الفترة المقبلة.

وقال عصام الأمير اليوم الأحد إن أولى الحفلات التى سيتم إذاعتها ستكون بمدينة شرم الشيخ تزامنا مع احتفالات عيد الربيع يوم 12 أبريل الحالى بمشاركة المطرب هانى شاكر والمطربة لطيفة والمطرب الصاعد محمد رشاد.

وأشار إلى أن حفلات ليالى التليفزيون ستشهد المشاركة الأولى للموهبة المصرية فى الغناء “ياسمينا” التى كان الاتحاد قد أعلن سابقاً عن تبنى موهبتها ، وذلك في إطار دعم المواهب المصرية ، وحتى تكون بدايتها الفنية والإحترافية عبر مسرح ليالى التليفزيون.

وأضاف أن الاتحاد على مدار تاريخه كان له دورًا رائدًا وسيظل هذا الدور فى تنظيم وإذاعة حفلات فنية لنجوم الطرب فى والعالم العربى عبر حفلات أضواء المدينة وليالى التليفزيون والتى يتم إذاعتها عبر أثير الإذاعة المصرية والتليفزيون المصرى.
> أ ش أ

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