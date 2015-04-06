بالصور - دخلة مُبهرة لجماهير مارسيليا أمام سان جيرمان

رفعت جماهير مارسيليا دخلة مبهرة قبل انطلاق القمة الفرنسية أمام باريس سان جيرمان.

باريس سان جيرمان يحل ضيفا على مارسيليا في قمة الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي.

وقبل انطلاق المباراة وأثناء دخول لاعبي الفريقين أرضية الملعب رفعت جماهير مارسيليا دخلة مُبهرة إذ شكلت حروف OM (أولمبيك مارسيليا) مع علم الفريق في الجانب الأخر من الملعب.

وتلونت مدرجات ملعب فيلودروم بألوان الأبيض والأزرق السماوي من أجل مارسيليا.

ويحتل مارسيليا المركز الثالث برصيد 57 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الوصيف باريس سان جيرمان.

بينما يأتي ليون في الصدارة برصيد 61 نقطة.