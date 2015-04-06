تياجو ألكانتارا عن عودته للملاعب بعد 371 يوما: كانت لحظة مذهلة لا تصدق

(إفي): أعرب اللاعب الإسباني الشاب تياجو ألكانتارا عن سعادته البالغة بالعودة للعب مع فريقه بايرن ميونخ الألماني بعد غياب طويل لمدة تزيد عن العام بسبب الإصابات.

وشارك تياجو كبديل منذ الدقيقة 70 في مباراة قمة البوندسليجا أمس امام بروسيا دورتموند، والتي انتصر فيها بايرن خارج ملعبه بهدف للبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وخضع اللاعب البرازيلي الأصل لثلاث عمليات جراحية في الركبة خلال تلك الفترة، وحرم خلالها من المشاركة مع إسبانيا في مونديال البرازيل.

وأوضح تياجو في تصريحات لموقع النادي البافاري "كانت لحظة مذهلة لا تصدق، أشكر الجميع، زملائي والمدربين، كل من قدم لي الدعم".

ومنذ إصابته امام هوفنهايم ابتعد ألكانتارا عن اللعب لمدة 371 يوما.

وأبدى تياجو سعادة كبيرة بالهتافات والأهازيج التي تحمل اسمه، وخصصها له زملائه بالفريق بجانب مشجعي بايرن.

وأشار اللاعب الى حاجته لفترة للتأقلم والتعافي الكامل، رغم تأكيده على أن بإمكانه اللعب لـ90 دقيقة.