بالفيديو - ماثيو ينقذ برشلونة من فخ سيلتا فيجو

لم يظهر ليونيل ميسي، اختفى نيمار دا سيلفا وحضور بلا فعالية للويس سواريز، ولكن في النهاية فاز برشلونة والسبب جيرمي ماثيو.

برشلونة يفوز بصعوبة بهدف مقابل لاشيء أمام سيلتا فيجو برأسية ماثيو.

سيلتا فيجو استضاف برشلونة في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني والهدف إعادة فارق الـ4 نقاط مع ريال مدريد بعد انتصار الأخير أمام جرانادا 9-1.

شوط سلبي

45 دقيقة أولى بلا أي معنى لبرشلونة.

لويس إنريكي فضل الدفع برافينيا في وسط الملعب بجوار أندريس إنييستا مع وضع إيفان راكيتيتش على مقاعد البدلاء.

ولم تظهر خطورة برشلونة إلا في دقائق معدودة على عكس أصحاب الأرض.

سيلتا فيجو بدأ في الدخول بأجواء المباراة مستغلا غياب برشلونة إلا أن في النهاية انتهى الشوط الأول سلبيا.

هدف رائع ولكن

نجح نيمار في وضع برشلونة في المقدمة ولكن بقرار من حكم الراية تم إلغاء الهدف.

نيمار انطلق وسدد بطريقة مميزة في شباك سيلتا فيجو في الدقيقة 48 ولكن تم إلغاء الهدف.

وأظهرت الإعادة التليفزيونية عدم صحة قرار الحكم.

هدف الإنقاذ

واستمر التعادل مع خطورة كبيرة من أصحاب الأرض سيلتا فيجو، إلا أن هدف الإنقاذ جاء.

عرضية من ميسي يستقبلها ماثيو برأسه في الدقيقة 73 ليكسر سيلتا ويضع برشلونة في المقدمة.

هدف هو الثاني على التوالي لماثيو بعد هدفه في شباك ريال مدريد وبنفس الطريقة.

وحافظ برشلونة على تقدمه حتى نهاية المباراة ليفوز بهدف مقابل لاشيء.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 71 في صدارة الترتيب بفارق 4 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.

بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 35 في المركز الـ11.

شاهد هدف فوز برشلونة