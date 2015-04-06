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ماتيو: مستوى برشلونة أمام سلتا فيجو؟ تأثير التوقف الدولي

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ماتيو: مستوى برشلونة أمام سلتا فيجو؟ تأثير التوقف الدولي ماتيو: مستوى برشلونة أمام سلتا فيجو؟ تأثير التوقف الدولي

(إفي): اعترف الفرنسي جيريمي ماتيو، مدافع برشلونة وصاحب هدف الفوز امام سلتا فيجو اليوم، بمعاناة فريقه خارج ملعبه لتحقيق الانتصار بالجولة 29 من الدوري الإسباني.

وأوضح ماتيو في تصريحات صحفية عقب الفوز "كانت مباراة صعبة للغاية، الأمور تكون معقدة دوما بعد العودة من ارتباطات المنتخبات لأن الديناميكية تنخفض".

وأضاف "سلتا كان الأفضل في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني استفدنا من الهدف، مباريات كهذه تحسم بتفاصيل صغيرة، كنا نعرف أننا سنعاني، المهم تحقيق النقاط الثلاث".

وأعرب عن سعادته بهدفه الثاني في الموسم، وشدد على ضرورة التحسن مستقبلا، كما امتدح الانسجام بينه وبين زميله جيرارد بيكيه.

وحافظ البرسا على صدارة الليجا بفارق أربع نقاط عن الغريم ريال مدريد.

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