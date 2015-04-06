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إخلاء سبيل سيدة شرعت فى قتل زوجها بسبب رغبته الإقامة فى السويد

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إخلاء سبيل سيدة شرعت فى قتل زوجها بسبب رغبته الإقامة فى السويد إخلاء سبيل سيدة شرعت فى قتل زوجها بسبب رغبته الإقامة فى السويد
أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة بإخلاء سبيل رجل أعمال مصرى سويدى الجنسية وزوجته بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه لكل منهما، وذلك بعدما اتهم رجل الأعمال زوجته بالشروع فى قتله بعدما أخبرها برغبته فى السفر بصحبة نجلهما إلى السويد والإقامة هناك، كما اتهمت الزوجة زوجها بالتعدى عليها بالضرب وإهانتها.

تعود تفاصيل تلك الدعوى حينما تقدم رجل أعمال مصرى سويدى الجنسية ببلاغ لمباحث قسم شرطة الهرم اتهم فيه زوجته بالشروع فى قتله وقام بتحرير محضر ضدها.

انتقل فريق من رجال المباحث إلى منزل الزوجية وأرشدهم الزوج على السلاح النارى الذى هددته به زوجته، فتم التحفظ عليه وعدد من الذخيرة.

كما حررت زوجة رجل الأعمال بلاغاً ضده اتهمته فيه بالتعدى عليها بالضرب وإهانتها، وتمت إحالة البلاغين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى البلاغين فأمرت برئاسة المستشار أحمد حامد بحجزهما 24 ساعة على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرض السلاح المحرز فى الواقعة على المعمل الجنائى بصحبة الذخيرة لفحصها.

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مصر 365