داعش تخصص أربعة معسكرات لتعليم الأطفال أساليب التعذيب فى الموصل (تحديث)

ذكر سكان محليون اليوم الأحد أن تنظيم داعش الإرهابى خصص أربعة معسكرات لتدريب الأطفال العراقيين على أساليب التعذيب الجسدى والنفسى فى مدينة الموصل 400 كم شمالى بغداد.

وقال السكان "خصص تنظيم داعش أربعة معسكرات فى مدينة الموصل لتدريب الأطفال والمراهقين على وسائل وطرق الذبح والتعذيب الجسدى والنفسى لاستهداف الشخصيات التى تم هدر دمائها ورفضت الانضمام للتنظيم فى الموصل فضلا عن الاستعداد للمواجهة العسكرية المرتقبة مع القوات العراقية لتحرير المدينة".

>من جانب آخر أحبطت القوات العراقية اليوم الأحد هجوما للسيطرة على حقل نفطى عراقى من قبل عناصر بتنظيم "داعش" شرقى قضاء تكريت 170 كم شمالى بغداد.

وقالت المصادر "صدت القوات العراقية اليوم هجوما قام به عناصر بتنظيم داعش استهدف حقل علاس النفطى شرقى تكريت وتمكنت من قتل 5 من عناصر التنظيم وتدمير 4 عجلات عسكرية فيما قتل خلال العملية اثنان من رجال الشرطة العراقية".

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