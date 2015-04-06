فيلم علا غانم للكبار فقط

صنف جهاز الرقابة على المصنفات الفنية فيلم"جمهورية إمبابة" للممثلين علا غانم وأحمد وفيق بأنه للكبار فقط، عملاً بقرار التصنيف العمري الذي اتخذته الرقابة مؤخراً، ولكن لا يعود سبب ذلك إلى وجود مشاهد مثيرة في الفيلم لعلا غانم حسب ما قيل، بل ما دفع الرقابة لرفع هذا الشعار على الفيلم هو وجود بعض مشاهد العنف والدماء التي قد لا تناسب الصغار في وجهة نظر الرقابة.

العمل من المزمع عرضه قريباً في دور العرض، ويشارك في بطولته بجوار علا غانم الممثلين: أحمد وفيق، وفريال يوسف، وباسم سمرة، ومن إخراج أحمد البدري.