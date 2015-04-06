أخبار عاجلة

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

فيلم علا غانم للكبار فقط

Google+ Print
فيلم علا غانم للكبار فقط فيلم علا غانم للكبار فقط

الأحد 05-04-2015 21:53

صنف جهاز الرقابة على المصنفات الفنية فيلم"جمهورية إمبابة" للممثلين علا غانم وأحمد وفيق بأنه للكبار فقط، عملاً بقرار التصنيف العمري الذي اتخذته الرقابة مؤخراً، ولكن لا يعود سبب ذلك إلى وجود مشاهد مثيرة في الفيلم لعلا غانم حسب ما قيل، بل ما دفع الرقابة لرفع هذا الشعار على الفيلم هو وجود بعض مشاهد العنف والدماء التي قد لا تناسب الصغار في وجهة نظر الرقابة.

العمل من المزمع عرضه قريباً في دور العرض، ويشارك في بطولته بجوار علا غانم الممثلين: أحمد وفيق، وفريال يوسف، وباسم سمرة، ومن إخراج أحمد البدري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي