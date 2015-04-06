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الليزر يخلصك من التهابات الرقبة والشعر الزائد

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الليزر يخلصك من التهابات الرقبة والشعر الزائد الليزر يخلصك من التهابات الرقبة والشعر الزائد
الشعر الزائد يسبب كثيرا من المشاكل الصحية والنفسية لدى النساء لتأثيره على الناحية الجمالية.

استخدمات الليزر لعلاج الأمراض الجلدية


>قال الدكتور أحمد قدح أخصائى الجلدية والتناسلية والذكورة والعقم، إن استخدامات الليزر فى علاج الأمراض الجلدية تطور بشكل سريع بداية من استخدام الوميض الضوئى وحتى استخدام الأجهزة المتعددة المختلفة لعلاج كثير من الأمراض الجلدية فعلى سبيل المثال يمكن استخدامه فى إزالة الشعر الزائد من الجسم سواء كان لأسباب مرضية أو وراثية.

إزالة الشعر الزائد بواسطة الليزر للنساء


>وأشار د. قدح قائلا " معالجة الشعر الزائد بواسطة الليزر للنساء تتوقف على تحديد جهاز الليزر المستخدم وكذلك بناء على توافر شروط معنية مثل لون البشرة ولون الشعر وكثافة الشعر ومكان إزالة الشعر من الجسم بالإضافة لمعالجة السبب فى حال وجود سبب مرضى مثل تكسيات المبيض وخلل الهرمونات.

إزالة الشعر الزائد بواسطة الليزر للرجال
>وأضاف د. قدح قائلا" أحيانا يلجا بعض الرجال لاستخدام الليزر لإزالة الشعر الزائد فى الحالات المرضية نتيجة إصابتهم ببعض الالتهابات الموضعية بالوجه والرقبة التى تؤدى لوجود التهابات مستمرة مزعجة للشخص .

ويتابع د. قدح قائلا: يتطلب إزالة الشعر الزئد بواسطة الليزر من خلال أجراء من 4 إلى 8 جلسات لكى يتم عمل تدمير بصورة كلية لبصيلات الشعر".

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