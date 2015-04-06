المزروعي: 86 حادثاً ووفاة 5 في الربع الأول من العام

أوضح العقيد سيف مهيّر المزروعي، مدير الادارة العامة للمرور في شرطة دبي ان إجمالي حوادث الدهس التي وقعت خلال أشهر الربع الأول من العام الجاري بلغ 86 حادثا، توفي فيها 5 أشخاص وأصيب 94 بإصابات متفاوتة، بينما بلغ عدد حوادث الدهس في الفترة نفسها من العام الماضي 98 توفي فيها 12 شخصا وأصيب 102 شخص بإصابات متفاوتة.

وأضاف أن العام الماضي شهد ضبط 64 ألفا و261 شخصا عبروا من الأماكن غير المخصصة للعبور، في حين تم ضبط 17 ألفاً و326 شخصا في الربع الأول من العام الجاري. مشيرا إلى أنه رغم التحذيرات التي تقوم بها الادارة العامة للمرور في توعية السائقين بخطورة العبور الخاطئ إلا أن هناك فئة كبيرة من المشاة لا يزالون يعبرون الطريق من الأماكن غير المخصصة للعبور، وأمام أعين الشرطة الأمر الذي يدل على انعدام الثقافة المرورية لدى هؤلاء فبالتالي يتم التشديد عليهم من قبل أفراد الإدارة.

قصص نحو الموت

وقال العقيد سيف المزروعي، إن ما شاهده من مناظر في شوارع الإمارة خلال جولته التفقدية من حالات عبور للمشاة من الأماكن غير المخصصة للعبور عبارة عن قصص عبور نحو الموت، مشيرا إلى أنهم يخطون للحظة النهاية دون أن يدركوا أن عبورهم الطريق من غير الأماكن المخصصة للعبور سيقودهم إلى حتفهم، والسبب هو محاولة اختصار جزء من الوقت اليسير.

وأكد العقيد سيف مهير المزروعي، مدير الادارة العامة للمرور في شرطة دبي حرص الإدارة على تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة لضمان سلامة مستخدمي الطريق سواء سائقي المركبات أو المشاة، والحد من حوادث الدهس والتقليل من عدد وفيات تلك الحوادث.

وقال: إن الإدارة ركزت على الطرق السريعة والداخلية، استناداً إلى تحليل حوادث الأعوام السابقة من خلال نشر دوريات عسكرية ومدنية في تلك الطرق، مؤكداً تكثيف الحملات بشكل دائم على مدار العام للحد من حوادث الدهس.

منوها بأن الإدارة تتشدد في إجراءات ضبط المخالفين للعبور من الأماكن غير المخصصة للمشاة، والسائقين الذين لا يعطون الأولوية للمشاة. وأنها ستواصل تركيزها أيضا على توعية مستخدمي الطريق عن خطر عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة ودراسة المواقع التي يتم من خلالها العبور.

فرق عمل

وبين العقيد سيف المزروعي، أن شرطة دبي تولي حوادث الدهس أهمية كبرى لما تسبب فيه هذه الحوادث من نسبة كبيرة من الوفيات التي تنجم عن الحوادث المرورية، موضحا أن هناك فئة من مستخدمي الطريق لا يعون مخاطر العبور من الأماكن غير المخصصة للعبور، مشيرا إلى أن أغلب حوادث الدهس تؤدي إلى الوفاة أو الإعاقة الجسيمة .