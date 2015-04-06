إنذار مصنع زيوت تنبعث منه روائح كريهة في أم القيوين

أنذرت بلدية أم القيوين مصنع زيوت بمنطقة الثعوب، تنبعث منه روائح كريهة ولم يحصل على شهادة الأداء البيئي، وذلك بحسب غانم علي رئيس قسم الصحة والبيئة ببلدية أم القيوين، والذي أكد أنه وردت شكاوى من سكان منطقة مرسى أم القيوين تفيد بانبعاث الروائح وعلى الفور تحرك فريق من قسم الصحة العامة والبيئة للمنطقة وبعد التفتيش تبين وجود روائح تصل إلى المجمع وبتتبع مصدر الروائح اتضح أن مصدرها منشأة لتدوير الزيوت المستعملة في منطقة أم الثعوب الصناعية، والتي تبعد عن المنطقة السكنية نحو 8 كيلومترات تقريباً.

ظروف

ولفت رئيس قسم الصحة والبيئة ببلدية أم القيوين، أنه بعد توافر الظروف المساعدة وهي درجة الحرارة والرطوبة النسبية واتجاه وسرعة الرياح والضغط الجوي، قام قسم الصحة العامة والبيئة بالتعاون والتنسيق مع قسم الصحة العامة والبيئة ببلدية عجمان، بزيارة ميدانية بالتعاون للمجمع وتم وضع جهاز قياس الانبعاثات وجودة الهواء.

ومن قراءة النتائج اتضح أن مصدر الروائح صادر من نشاط تدوير الزيوت بأحد المصانع، مبيناً أنه بعد الاطلاع على التقرير وبتعليمات من القائم بأعمـال مديـر الـبلديـة، قامت الدائرة بإنذار المنشأة، ووجهت بضرورة الحصول على شهادة الأداء البيئي خلال شهرين من تاريخه وإلا سيتم إغلاق المنشأة.

متابعة

وأضاف أن هناك متابعة دائمة ومتواصلة لعمل المفتشين والوقوف على التقارير حول المنشآت المخالفة، إضافة إلى الرقابة والتفتيش الدوري على المنشآت الغذائية والصحية والمطاعم والمطابخ الشعبية والمخابز ومستودعات المواد الغذائية ومستودعات مراكز التسوق.

كما يتم متابعة السيارات التي تقوم بتوزيع المواد الغذائية في الإمارة، والتي تحتاج إلى مواصفات خاصة وملاحظة مدى التزامها بتلك المواصفات – خصوصاً - عملية التبريد، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى في الإمارة للتأكد من الاشتراطات الصحية والتراخيص الممنوحة لها ومدى التزامها بالبطاقات الصحية للعاملين لديها.

وناشد غانم كل المتسوقين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات في أسواق الإمارة، وذلك عن طريق الخط الساخن المخصص للشكاوى الخاصة بالأغذية، والتي يتم استقبالها وفحصها من قبل المختصين وفي حال جدية الشكوى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.