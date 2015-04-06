محمد بن راشد وحاكما عجمان وأم القيوين والشيوخ يعزون في وفاة حرم أحمد خليفة السويدي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة حرم أحمد خليفة السويدي، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.

فقد قام سموه بعد ظهر أمس بزيارة خيمة العزاء في منزل العائلة في العاصمة أبوظبي، إذ قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أحمد خليفة السويدي وأنجاله وذوي الفقيدة المرحومة موزة بنت عبد الله بن أحمد خلف العتيبة، راجياً الله جل وعلا أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.

رافق سموه في تقديم واجب العزاء معالي الفريق مصبح بن راشد الفتان، مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، ومحمد جمعة النابودة.

الحكام يعزون

إلى ذلك، قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، اليوم تعازيهما ومواساتهما إلى أحمد خليفة السويدي، وأعرب سموهما عن صادق تعازيهما وخالص مواساتهما لأحمد خليفة السويدي، وأبنائه ناصر أحمد السويدي، رئيس هيئة الطاقة، وحمد بن أحمد السويدي، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم.

والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة، وجمع من المواطنين والمقيمين.

وعبّر أحمد خليفة السويدي وذوو الفقيدة عن خالص شكرهم لأصحاب السمو الشيوخ، ولجموع المعزين الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء ومواساتهم في مصابهم الجلل.

صلاة الجنازة

وكان سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان قد أديا ظهر أمس صلاة الجنازة على جثمان المغفور لها حرم أحمد خليفة السويدي، كما أدى الصلاة في جامع الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في منطقة البطين في أبوظبي وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وجمع من المواطنين والمقيمين.

وشيع جثمان المغفور لها إلى مثواها الأخير في مقبرة البطين وتقدم المشيعون بالعزاء إلى أحمد خليفه السويدي في هذا المصاب الجلل .. داعين العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. ويتقبل أحمد خليفه السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة العزاء في وفاة حرمه في منزله في أبوظبي.