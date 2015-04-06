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بالفيديو والصور.. اعتصام طلاب تربية جامعة بنى سويف اعتراضًا على النتيجة

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صور وابعت"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية الخاصة بالموقع، وتوثيقها بالصور والفيديو، شارك القارئ "حوسو هاشم" بفيديو وصور لاعتصام طلاب كلية التربية جامعة بنى سويف، استياءً من نتيجة الفصل الدراسى الأول.

اليوم السابع -4 -2015

وأضاف "حوسو هاشم" فى رسالة لـ"اليوم السابع"، أن الطلاب الذين اعتصموا اليوم الأحد، داخل الجامعة، طالبوا أيضًا بحقوقهم ومن سوء المعاملة من قبل الأستاذة، بالإضافة إلى الإرهاق فى التنقل بين كلية وأخرى.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى: send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك".

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015
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مصر 365

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