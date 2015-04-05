أخبار عاجلة

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور.. جنازة عسكرية وشعبية لشهيد إنفجار 15 مايو بالمنوفية

Google+ Print
بالصور.. جنازة عسكرية وشعبية لشهيد إنفجار 15 مايو بالمنوفية بالصور.. جنازة عسكرية وشعبية لشهيد إنفجار 15 مايو بالمنوفية

جنازه عسكرية وشعبية مهيبة لشهيد إنفجار 15 مايو بالمنوفية

 

شيع المئات من أهالى قرية طوخ طنبشا مركز بركه السبع فى محافظة المنوفية جثمان الشهيد حمدى صبرى المليجى ، أمين الشرطة ، الذى استشهد صباح اليوم فى إنفجار عبوة بدائية الصنع بنقطة شرطة اعلى كوبرى 15 مايو بمدينة القاهرة.

وشيع الجثمان فى جنازة عسكرية وشعبية مهيبة من مسجد الحاجة بالقرية بمشاركة اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية والقيادات الأمنية ، والتنفيذية وتحولت الجنازه لمظاهره ضد جماعة الإخوان مرددين ” الشهيد حبيب الله والإخوان أعداء الله ” ، نام يا شهيد وارتاح احنا نكمل الكفاح ” ، ” ياشهيد ياشهيد دمك فى رقابنا ليوم الدين “، الشعب يريد اعدام الإخوان “.
> ومن جانبه قال محمد فوزى أحد جيران الشهيد أنه يتميز بالخلق الحسن ومحبوب بين أفراد القرية ودائم الود ، والمساعده للجميع ويحب عمله ولذلك ضحى بحياته من أجل الوطن.

وطالب والد الشهيد ، الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية  بتطهير من الإرهاب والقضاء عليه حفاظا على أرواح المصريين ، وأبناء الوطن من الجيش والشرطه وحافظا على عدم سيل الدماء.

يذكر أن الشهيد يعمل أمين شرطه بنقطه شرطه أعلى كوبرى 15 مايو بمدينة القاهرة ، ومتزوج وله طفلين عبد الرحمن 5 سنوات و يوسف 3 سنوات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار