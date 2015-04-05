بالصور.. جنازة عسكرية وشعبية لشهيد إنفجار 15 مايو بالمنوفية

شيع المئات من أهالى قرية طوخ طنبشا مركز بركه السبع فى محافظة المنوفية جثمان الشهيد حمدى صبرى المليجى ، أمين الشرطة ، الذى استشهد صباح اليوم فى إنفجار عبوة بدائية الصنع بنقطة شرطة اعلى كوبرى 15 مايو بمدينة القاهرة.

وشيع الجثمان فى جنازة عسكرية وشعبية مهيبة من مسجد الحاجة بالقرية بمشاركة اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية والقيادات الأمنية ، والتنفيذية وتحولت الجنازه لمظاهره ضد جماعة الإخوان مرددين ” الشهيد حبيب الله والإخوان أعداء الله ” ، نام يا شهيد وارتاح احنا نكمل الكفاح ” ، ” ياشهيد ياشهيد دمك فى رقابنا ليوم الدين “، الشعب يريد اعدام الإخوان “.

> ومن جانبه قال محمد فوزى أحد جيران الشهيد أنه يتميز بالخلق الحسن ومحبوب بين أفراد القرية ودائم الود ، والمساعده للجميع ويحب عمله ولذلك ضحى بحياته من أجل الوطن.

وطالب والد الشهيد ، الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بتطهير مصر من الإرهاب والقضاء عليه حفاظا على أرواح المصريين ، وأبناء الوطن من الجيش والشرطه وحافظا على عدم سيل الدماء.

يذكر أن الشهيد يعمل أمين شرطه بنقطه شرطه أعلى كوبرى 15 مايو بمدينة القاهرة ، ومتزوج وله طفلين عبد الرحمن 5 سنوات و يوسف 3 سنوات.