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نبيل الحلفاوى : إبني حفر فى الصخر حتى أخرج فيلمه الأول”زنقة ستات”

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نبيل االحلفاوىأبدى الفنان نبيل الحلفاوى سعادته بنجاح نجله المخرج خالد الحلفاوى فى تقديم فيلمه الأول “زنقة الستات”،مؤكدا أنه لم يساعده ولم يتوسط من أجله لدى أحد من أصدقائه.

الحلفاوى الأب قال .”بعد14عاما لم أساعده فيها ولو بكلمة لصديق ،وتركته يفحت في الصخر حتى نال فرصة إخراج أول أفلامه. من حقه الآن أن أقول له”مبروك”. ومن حقي أيضا”
> يذكر ان فيلم “زنقة ستات” بطولة حسن الرداد ايمي سمير غانم ، ايتن عامر ، مي سليم ،نسرين امين ، سامي مغاورى تاليف هشام ماجد و كريم فهمي،انتاج السبكى،وإخراج خالد الحلفاوى

 

المخرج خالد الحلفاوى

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