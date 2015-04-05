الحماية المدنية تفكك قنبلة باستراحة ضباط الشرطة بأسوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان من تفكيك قنبلة هيكلية تمت زراعتها بعمارة بحى العقاد بمدينة أسوان بها مجموعة من استراحات ضباط الشرطة.

وكان اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان تلقى إخطاراً من مأمور قسم أول ، يفيد بالعثور على جسم غريب أثار الذعر بين سكان عقار مجاور لمدرسة السادات فى الدور الرابع حيث تم العثور على عروسة لعبة ، و يضم العقار استراحة ضباط شرطة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع العمارة وتبين أن الجسم الغريب عبارة عن قنبلة هيكلية بدائية الصنع ، ونجحت قوات الحماية المدنية في تفجيرها دون أحداث أي إصابات أو خسائر ، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.