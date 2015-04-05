الإعدام شنقًا لـ"نحات" فى قنا بتهمة قتل خطيب ابنته

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور جابر يوسف المراغى، وعضوية المستشارين عبدالعزيز فاروق، ومحمد عزت، وأمانة سر محمد عبد العزيز جمعة، وأبو المعارف عبدالشافى، بالإعدام شنقًا لـ " نحات " لاتهامه بقتل خطيب ابنته بسبب رفضه زواجه منها بمركز أبوتشت، شمالى قنا.>تعود أحداث الواقعة، إلى 6 أغسطس 2013 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز أبوتشت بلاغًا بمقتل إبراهيم حشمت ابراهيم (24 عامًا)، حداد، اثر تلقيه عدة طلقات نارية أودت بحياته.>وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة، مصطفى ح أ (52 عامًا)، ويعمل نحات بسبب رفض المتهم زواج نجلته من المجنى عليها بعد خطبته منها بمعرفة والدتها " خالة المجنى عليه".

ألقت وحدة مباحث أبوتشت القبض على المتهم، أثناء تواجده على الطريق بقرية أبوشوشة، وأحالت القضية إلى النيابة العامة والتى أحالتها إلى محكمة الجنايات، وتحمل رقم 1786 لسنة 2014 والمقيدة برقم 238 لسنة 2014 كلى قنا، وقضت المحكمة فى جلستها اليوم إعدام المتهم شنقًا بعد أن حصلت على الإذن الشرعى من مفتى الجمهورية بإعدامه.