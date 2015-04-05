ضبط عاطل بدمياط يدير شقته لممارسة الرذيلة مع زوجته مقابل أجر مادى

تلقى رجال مباحث مركز شرطة الزرقا بدمياط بلاغا يفيد بقيام كل مــن "إبراهيم .م.ا" سن 35 عاطل، مقيم بدائرة مركز منية النصر دقهلية، و"سالى .غ" سن 20 ربة منزل "زوجة الأول" مقيمة بناحية ميت الخولى دائرة المركز، باستئجار شقة بذات الناحية لإدارتها للأعمال المنافية للآداب العامة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين وبصحبتهما "حمادة .ر" سن 39 عاما، وذلك أثناء قيامه بممارسة الرذيلة مع زوجة الأول، وبتفتيشهم عثر بحوزة الأول على مبلغ مالى قدره 200 جنيه وبحوزة الثالث مبلغ مالى قدره 130 جنيها، وكاميرا صغيرة مثبتة بحائط الغرفة للتصوير.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف الأول بإدارة الشقة فى الأعمال المنافية للآداب، والثانية والثالث بممارسة الرذيلة مقابل أجر، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4262 جنح مركز شرطة الزرقا لسنة 2015م.