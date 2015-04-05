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تجديد حبس 3 حلاقين متهمين بقتل سائق تاكسى لمدة 15 يوما

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تجديد حبس 3 حلاقين متهمين بقتل سائق تاكسى لمدة 15 يوما تجديد حبس 3 حلاقين متهمين بقتل سائق تاكسى لمدة 15 يوما
جددت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم، حبس 3 حلاقين 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بقتل سائق تاكسى.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجنى عليه يعمل سائق تاكسى، وعقب عودته من العمل أخبرته زوجته بأن أصحاب صالون الحلاقة يعاكسونها بصفة دائمة أثناء شراء طلبات المنزل، فتوجه إليهم ثائرا لمواجهتهم فى صالون الحلاقة، وفور وصوله نشبت بينه وبينهم مشاجرة عنيفة قيده فيها المتهمون وطعنوه بسلاح أبيض فى قدميه ورقبته ليموت قبل وصوله إلى المستشفى.

وأشارت التحقيقات إلى أنه فور علم زوجته وأشقائها أسرعوا إلى موقع الحادث ونشبت مشاجرة بين العائلتين، وأشعل أشقاء الزوجة النيران فى صالونى حلاقة، وأصيبت زوجة القتيل بإصابات بالغة، وتم نقلها إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية لها .

وأكدت التحقيقات أنه بمناظرة النيابة للجثة تبين إصابة المجنى عليه بقطع فى الشرايين فى فخذة الأيمن، وجروح بالرأس والرقبة، ما تسبب فى نزيف حاد، لفظ على إثره أنفاسه الأخيرة.

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مصر 365