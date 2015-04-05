ننشر أسماء 14 من العمالة الزراعية المصابين بتسمم بالبحيرة

حصل اليوم السابع على أسماء العمال المصابين بتسمم فى النوبارية وهم كل من " إبراهيم نبيل إبراهيم، حسن مصطفى الغراب، هبه نبيل إبراهيم، سها محمد حمادة، عطية الشحات عطية، حمادة أحمد محمود، سليمان هيبه عادل، عيد محمد ربيع، جمال عيد محمد، خليل عيد عبد السلام، رمضان عبد الستار، فرحة حكيم خالد، دينا صالح حسين، رانيا رمضان عثمان .

و قد أصيب مساء اليوم 14 شخصا من العمالة الزراعية بتسمم فسفورى عقب تناولهم مياه ملوثه بالمبيدات الزراعية أثناء عودتهم من المزرعة التى يعملون بها بالنوبارية إنتقل على الفور لمكان الأحداث الرائد ماجد الحبشى رئيس مباحث أبو المطامير .

وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من العميد محمد حمزة مأمور مركز شرطة أبو المطامير من المستشفى العام بوصول 14 شخصا جميعهم من العمالة مصابين بادعاء تسمم فسفورى وجارى نقلهم لمستشفى الإسكندرية الجامعى وتحويلهم لمركز السموم.

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