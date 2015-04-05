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قاوم الإكزيما الجلدية بالسمك والزيت الحار وابعد عن البيض ومنتجات الألبان

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قاوم الإكزيما الجلدية بالسمك والزيت الحار وابعد عن البيض ومنتجات الألبان قاوم الإكزيما الجلدية بالسمك والزيت الحار وابعد عن البيض ومنتجات الألبان
الإكزيما الجلدية من الأمراض الجلدية الشائعة، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز النصائح الغذائية التى تساهم فى علاج المرض، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بالموقع الصحى الأمريكى "العلاج بالغذاء"، وهى تشمل:

أطعمة تعالج الإكزيما الجلدية


>1. تناول الأطعمة الغنية بالحمض الدهنى "أوميجا-3"، حيث ثبت أنها تساهم فى الحد من أعراض الإكزيما الجلدية، وكشفت دراسة إكلينيكية أجريت مؤخرًا أنها تحد من الأعراض بنسبة 20%، ومن أبرز هذه الأطعمة: الأسماك الغنية بالزيت مثل السالمون والسردين، وأيضًا فول الصويا وعين الحمل والزيت الحار.

2. تناول الأطعمة الغنية بمركب "Quercetin" وهو من مركبات الفلافونويد الحيوية، وهو يتمتع بخواص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة أيضًا للهستامين، مثل التفاح والبروكلى والعنب الأحمر والكريز والفواكه الحمضية والكرانبرى، وكشفت الأبحاث أن هذه الأطعمة تساهم فى تخفيض حدة بعض الأمراض الالتهابية مثل الإكزيما الجلدية.

3. تناول الأطعمة الغنية بالزنك مثل المحار البيض والشوفان، حيث يساهم فى تقليل حدة الإكزيما الجلدية وتخفف أعراضها، نظرًا لأن الزنك يتمتع بقدرته على تخفيض الالتهابات، كما يجب تناول فيتامين "ب6" والذى يساهم فى تعزيز امتصاص الزنك وهو ما يعزز محاربة الإكزيما الجلدية.

4. تجنب تناول بعض الأطعمة التى تحفز الإصابة بأعراض الإكزيما الجلدية وتزيد من حدتها، مثل: منتجات الألبان والذرة والبيض والفواكه الحمضية والصدفيات والمشروبات الغازية.

5. تناول الكركم بكثرة وإضافته إلى الطعام بكثرة قدر الإمكان نظرًا لاحتوائه على مادةCurcumin" "، والتى تتمتع بخواص مضادة للالتهابات، وتساهم فى الحد من أعراض الإكزيما الجلدية.

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