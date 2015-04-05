استشارى: الخيار والتفاح والخس لتنظيف أسنان طفلك وحمايتها من التسوس

علاقة تراكم بقايا الطعام بحدوث تسوس الأسنان

الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية وفوائدها لتقليل التسوس

كثير منا ليس على دراية بأهمية العلاقة بين نوعية الطعام وبين الإصابة بتسوس الأسنان فنوعية الطعام تؤثر بشكل مباشر على صحة الأسنان وخاصة للأطفال.>يوضح الدكتور محمد عماد، استشارى تجميل الأسنان وعضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، أن تراكم بقايا الطعام على سطح مينا الأسنان يؤدى إلى حدوث تفاعل بكتيرى بين بقايا الطعام وسطح السن مما ينتج عنه حدوث تسوس بالأسنان.>وأضاف د. عماد، قائلاً "الهدف من تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية أنها تقوم بعمل وظيفة الفرشاة والمعجون وكذلك الأكلات التى تزيد من معدل القلوية داخل الفم نظرًا لأن التسوس يحدث فى وسط حمضى".

وأشار د. عماد قائلا "أشهر الأطعمة التى تودى وظيفة الفرشاة والمعجون هى الخيار والتفاح والجرجير والخس الطازج والكمثرى نظرًا لأنها تساعد على مسح بقايا الطعام من على سطح مينا الأسنان مما يؤدى لقلة معدل التسوس بنسبة 50%".

أهمية الفلوريد الموجود بالأغذية الغنية بالألياف

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>ويتابع د. عماد قائلا "نظرًا لضيق الوقت الذى يجعل من استخدام فراشاة الأسنان أمرًا بالغ الصعوبة، لذلك نصح هؤلاء بإدراج الأغذية السابق ذكرها والغنية بالألياف فى طعامهم، مع العلم أن هذه الخضراوات تحتوى على الفلوريد الموجود بمعجون الأسنان والمفيد خاصة بالفئات العمرية الصغيرة نظرًا لأن أهمية الفلوريد تكمن فى تكوين السنة وليس على سطحها الخارجى".