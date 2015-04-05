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محمود سعد يحاور محافظ الإسماعيلية على مقهى شعبى

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حل اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية ضيفا على حوار مفتوح على مقهى شعبى بوسط الإسماعيلية مع الإعلامى الكبير محمود سعد مقدم برنامج "آخر النهار" على قناة النهار.

سجلت الحلقة بمقهى "المثلث" أحد أقدم المقاهى بالإسماعيلية، لمناقشة مشكلات المواطنين وعرضها على المحافظ.

رافق اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية فريق عمل البرنامج لإعداد تقرير مصور عن مستشفى أبو خليفة المتوقف عن العمل منذ ما يقرب من عشرة أعوام على الأقل، وتطوير منطقة سوق الجمعة.

محافظ الإسماعيلية ومحمود سعد فى حوار على مقهى شعبى -اليوم السابع -4 -2015
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محافظ الإسماعيلية ومحمود سعد فى حوار على مقهى شعبى

سعد يستمع مع المحافظ لشكاوى الأهالى -اليوم السابع -4 -2015
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سعد يستمع مع المحافظ لشكاوى الأهالى

والدة إحدى ضحايا أحداث العنف بالإسماعيلية تعرض صورة لنجلها خلال اللقاء -اليوم السابع -4 -2015
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والدة إحدى ضحايا أحداث العنف بالإسماعيلية تعرض صورة لنجلها خلال اللقاء

اللواء ياسين طاهر خلال رده على مطالب مواطنى الإسماعيلية -اليوم السابع -4 -2015
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اللواء ياسين طاهر خلال رده على مطالب مواطنى الإسماعيلية

مواطن يطلب شقة إيواء من ديوان المحافظة -اليوم السابع -4 -2015
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مواطن يطلب شقة إيواء من ديوان المحافظة

الحوار مفتوح للجمهور على مقهى المثلث بوسط الإسماعيلية -اليوم السابع -4 -2015
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الحوار مفتوح للجمهور على مقهى المثلث بوسط الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية بين المواطنين عقب انتهاء اللقاء -اليوم السابع -4 -2015
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محافظ الإسماعيلية بين المواطنين عقب انتهاء اللقاء

أحد الأهالى يعرض شكواه -اليوم السابع -4 -2015
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أحد الأهالى يعرض شكواه

المحافظ يصافح أحد الأهالى -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ يصافح أحد الأهالى

جانب من الحوار -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من الحوار

سعد يحيى الجمهور فى ختام الحوار -اليوم السابع -4 -2015
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سعد يحيى الجمهور فى ختام الحوار


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