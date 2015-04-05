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مدير أمن الفيوم يسلم زوجة العريف شهيد المحافظة إعانة عاجلة

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مدير أمن الفيوم يسلم زوجة العريف شهيد المحافظة إعانة عاجلة مدير أمن الفيوم يسلم زوجة العريف شهيد المحافظة إعانة عاجلة
قام اللواء الشافعى حسن مساعد وزير الداخلية لمديريتى أمن بنى سويف والفيوم، واللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم بتسليم إعانة عاجلة إلى السيدة مروة رجب جمعة مرسى أرملة الشهيد عريف على روبى فتحى محمد الذى استشهد صباح أول أمس الجمعة بعدما استهدفه الإرهابيون أثناء ذهابه لعمله وأطلقوا عليه النيران حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

والإعانة عبارة عن منحة الاستشهاد العاجلة المقررة من وزير الداخلية، وقدم مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن تعازى وزير الداخلية وقراره برعايتها هى وأبنائها اجتماعيًا وصحيًا وتوفير احتياجاتها اللازمة.

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