اليوم السابع: ثورة الطلاب على جدول امتحانات الثانوية العامة

تحت عنوان "ثورة الطلاب على جدول امتحانات الثانوية العامة"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد غد، تحقيقا خاصا عن ردود أفعال الطلاب الغاضبة على جدول امتحانات نهاية العام، الذى اعتمده وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى، ليبدأ ماراثون الامتحانات 7 يونيو المقبل وحتى 30 يونيو، واستنكر الطلاب تضمن الجدول 13 يومًا فى شهر رمضان الكريم.

وتقرأ فى عدد الاثنين، تفاصيل حادث انفجار قنبلة أعلى كبرى 15 مايو، والذى أسفر عن استشهاد شرطى وإصابة مدنيين بعد زرع عبوة ناسفة قرب كشك مرور، وتفجيرها عن بعد.

وتقرأ فى "اليوم السابع" أيضاً..

ـ ثورة الطلاب على جدول امتحانات الثانوية العامة.. وزير التعليم اعتمد الجدول.. وماراثون الامتحانات ينطلق 7 يونيو.. شكاوى من استمرار الامتحان 13 يوما فى رمضان.. عدم وجود مدة كافية للمراجعة.. ويوم واحد فقط قبل كل مادة.. والامتحانات تنتهى فى 30 يونيو

ـ هدية "اليوم السابع".. صفحات المراجعة النهائية كل أحد وأربعاء

ـ "صلاح" الفرعون المصرى يسيطر على صحف إيطاليا بهدف "مارادونى"

ـ قنابل الإخوان تقتل المصريين فوق الكبارى.. استشهاد شرطى وإصابة مدنيين فى تفجير عبوة ناسفة أعلى كوبرى 15 مايو.. ومقتل زعيم "أجناد مصر" فى فصيل

ـ عمرو حمزاوى فى حوار خاص: السياسة ماتت فى مصر

ـ دندراوى الهوارى يكتب: طارق نور.. إمبراطور إعلام الرقص وإهانة الصحابة وفضح أسرار الناس

ـ طوارئ فى الرئاسة لمواجهة أزمة الكهرباء.. السيسى يشدد على ضرورة استكمال المشروعات الوطنية فى المواعيد المقررة والاعتماد على الشركات والعمالة المصرية

ـ مصرع 35 تكفيريا فى عمليات برية وجوية بسيناء.. المتحدث العسكرى ينشر صور الإرهابيين.. ويؤكد الثأر من المتورطين فى ارتكاب جرائم الخميس الدامية

ـ رئيس "الأمن الوطنى" فى تقرير سرى: 15 حركة سعت لهدم الدولة بعد ثورة 25 يناير

ـ الننى من سويسرا: المصريون اختزلوا تجربة "بازل" فى صلاح وتجاهلونى

ـ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: نصف موظفى الدولة "عمالة زائدة".. الدكتورة فوزية حنفى: الانتهاء من تثبيت جميع العمالة المؤقتة أول مايو.. وتوزيع بعض حملة الدكتوراة للعمل كأخصائيى أمن "لا يقلل منهم".. وخريجوا 2015 لا يرون مصلحة الدولة

ـ "الصحة" تحذر من تداول 6 أدوية مغشوشة بالأسواق.. عبوات غير أصلية.. والوزارة طالبت بضبط وتحريز المستحضرات المذكورة وتسليمها لمندوبى الشركات

ـ الداخلية: بدء إجراء قرعة الحج يوم 11 إبريل ولمدة 6 أيام.. "التضامن" تمهل المحافظات 15 يوماً لترشيح مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية

ـ تقرير رسمى يكشف: 186 ألف مدرس لم يحصلوا على مؤهل تربوى.. إحصائية: معلم لكل 20 طالبًا.. والمدرسون يستنكرون خطاب "الوزارة" بمرورهم على "الحمامات"



>