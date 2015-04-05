أخبار مصر العاجلة.. 10 مايو بدء محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها قرار محكمة استئناف القاهرة، بتحديد جلسة 10 مايو المقبل، لبدء محاكمة ضابط الشرطة المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، أمام الدائرة العاشرة شمال القاهرة.

ورصد "اليوم السابع" احتفالات الأقباط بعيد الشعانين المعروف بـ"أحد السعف"، وسط إجراءات أمنية مكثفة بمحيط الكنائس فى القاهرة والجيزة ومختلف المحافظات، تحسباً لاستهدافها بأى أعمال إرهابية. وتابع "اليوم السابع" كلمة قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى صلاة قداس أحد السعف، بدير الأنبا بيشوى، والتى أكد خلالها أن اليوم يوم فرح، يسعد فيه الأقباط بدخول المسيح إلى قلوبهم، داعياً جموع الأقباط إلى الطاعة وشكر الله على كل شئ.

>وعلى مدار الساعات الماضية، قدم "اليوم السابع" تغطية لحادث انفجار عبوة ناسفة استهدفت كشك مرور بكوبرى 15 مايو، وأسفرت عن استشهاد أمين شرطة وإصابة رجل وسيدة، وتحركات الأجهزة الأمنية لضبط الجناة.. وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة:

- ١٠ مايو أولى جلسات محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ

- خبراء المفرقعات يمشطون محيط كنائس القاهرة والجيزة تحسبا لوجود أجسام غريبة

- توافد الأقباط على الكاتدرائية للاحتفال بـ"أحد السعف" وسط تشديدات أمنية

- أمن شمال سيناء يعثر على 6 غرف تحت الأرض بها 10 براميل مواد متفجرة

- المتحدث العسكرى يعرض صور تدمير عربات دفع رباعى ووسائل دعم التكفيريين

- تواصل الاشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن فى الشيخ زويد

- سكاى نيوز: تصفية 12 إرهابيا بينهم قيادات لأنصار بيت المقدس فى سيناء

- شهود عيان: العثور على جثة مجند مقتول رمياً بالرصاص فى الشيخ زويد

- المتحدث باسم الداخلية: ضبط 4 عبوات ناسفة و18 أخرى مع قائد "أجناد مصر"

- "الكهرباء":الصيف القادم أفضل من العام الماضى لإضافة قدرات جديدة للشبكة

- السيسى يشدد على أهمية الصيانة الدورية لمحطات توليد الكهرباء

- بالصور.. عبوة 15 مايو استهدفت كشك مرور.. ومجهولون فجروها عن بعد

- صورة أمين الشرطة الشهيد فى انفجار كوبرى 15 مايو

- التحفظ على كاميرات بمحيط انفجار كوبرى 15 مايو لتحديد هوية زارع القنبلة

- الرئيس اليمنى يقيل رئيس الأركان ونائبه وقائد القوات الخاصة

- "الطيران": عودة 150 مصريا مقيمين باليمن إلى البلاد جوا من السعودية وعمان

- أسر ضحايا "داعش" فى ليبيا يتسلمون شيكات المعاشات الاستثنائية بالمنيا

- مصادر: اتفاق بين مصر وحماس على تسليم معبر رفح للحرس الرئاسى الفلسطينى

- 30 أبريل بدء العمل بالتوقيت الصيفى

- "الأوقاف" تغلق أكاديمية سلفية بالشروق ومركز إفتاء يروج للفكر المتطرف

- الصحة تحذر من تداول 6 أدوية مغشوشة منها "بيتادين" و"دى فى إيرون"

- الهيئة العامة للاستثمار تقرر وقف برنامج إسلام بحيرى(تحديث)

- حبس مغتصب النساء بـ"أكتوبر" 4 أيام على ذمة التحقيق