السيسى يبعث رسالة تهنئة لعروسين فى المنوفية دعياه لحضور حفل زفافهما

أرسلت رئاسة الجمهورية مندوبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحضور حفل زفاف العروسين محمد أبو عيطة مراسل قناة فضائية، والصحفية مروة فاضل، وذلك ردا على دعوة العروسين لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لحضور حفل زفافهما بالمنوفية.



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1 البرقية

كما أرسلت الرئاسة برقية تهنئة من الرئيس وباقة ورد للعروسين، حيث فوجئ العروسان باتصال قبل دخولهما قاعة الاحتفال من رئاسة الجمهورية باستجابة مؤسسة الرئاسة لدعوتهما بحضور العقيد إيهاب حسين، مندوبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم التهنئة وتسليم برقية وباقة ورد بهذه المناسبة السعيدة بجانب حضور الوزير السابق كمال أبو عيطة عم العريس.



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صورة العريس والعروسة

وقال محمد أبو عيطة إنه أحس بفقدان والده الذى كان يعمل ضابطا بالقوات الجوية وقرر أن يرسل دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور زفافه باعتباره أبًا لكل المصريين، مشيرا إلى أنه لم يفقد الأمل فى الاستجابة لدعوته.



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صورة العروسة مروة فاضل

وأوضح أن استجابة رئاسة الجمهورية لدعوته أدخلت الفرح والسرور على جميع الحضور ووالد زوجته خاصة أنه يحب الرئيس السيسى كثيرا، مشيرا إلى أن عمه الوزير السابق كمال أبو عيطة استقبل مندوب الرئاسة.



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صورة العريس والعروسة بجوارهما الوزير كمال أبو عيطة

وعبرت الزميلة مروة فاضل عن بالغ سعادتها بمشاركة رئاسة الجمهورية فرحتها بزفافها مقدمة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى داعية الله أن يوفقه إلى ما فيه خير لمصر والأمة الإسلامية والعربية.