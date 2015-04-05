وزير التخطيط: مصر ستحقق أكثر من 4% نموًا اقتصاديًا بالعام المالى الحالى

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن مصر تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادى بنسبة 5% العام المقبل، وسيكون النمو بنهاية العام المالى الحالى أواخر يونيو المقبل أعلى من 4%، وأضاف أن هناك دروسًا عديدة مستفادة من المؤتمر الاقتصادى، أولها القدرة على العمل الجماعى واحتواء الشباب وإعلاء مصلحة الوطن وإنكار الذات، حيث إن كل الأضواء كانت مسلطة على مصر.

وأكد بكلمته خلال مؤتمر "ما بعد المؤتمر الاقتصادى.. الآمال والتحديات"، الذى تنظمه جامعة القاهرة، اليوم الأحد، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، أن الرؤية التى طرحتها مصر فى المؤتمر الاقتصادى لها 4 أهداف إستراتيجية، هى أن تكون مصر بقائمة أعلى 30 دولة على مستوى التنافسية ومن أقل دول على مستوى الفساد، وأن يكون الشعب المصرى من أسعد 30 شعب على مستوى العالم، وأن تكون مصر من أعلى 30 دولة اقتصاديًا، وقال: "لابد أن نؤمن بالتخصص وتقسيم العمل كل فرد له تخصصه ولازم ندى العيش لخبازه".

وأشار وزير التخطيط، إلى أن ملف الإصلاح الإدارى أحد أهم الملفات التى تستهدفها الحكومة الحالية، مؤكدًا أن المؤتمر الاقتصادى نجح بمقاييس كثيرة سياسيًا واجتماعيًا، ومثل بداية قوية وما زال الطريق طويلاً للوصول للحلم المصرى.

وتابع وزير التخطيط، "حسينا بسعادة كبيرة جدًا واهتمام الناس البسيطة بالمؤتمر الاقتصادى فى مصر كان عاليًا، حققنا فى المؤتمر قصة النجاح ونحتاج قصة نجاح يوميًا، وأنا بتاع تخطيط وتنمية والواحد لما يشوف الصورة كاملة يستصعب الموضوع ولكننا نقدر حجم التحديات ورؤية واضحة لمواجهة هذه التحديات".

وأردف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط: "لازم كلنا فى مصر نقتنع أن ملف السكان يجب أن يحظى بأولوية مطلقة من المجتمع خلال الفترة المقبلة، فهناك العديد من الدول واجهت المشكلة السكانية وفى نفس اللحظة أصلحت الاقتصاد منها الصين على سبيل المثال"، مشيرًا إلى أن الصين استغلت1.3 مليار نسمة فى التطوير ولم نرض تطبيق سياسة الصين لمواجهة النمو السكانى فى مصر وهى أن يكون لكل أسرة طفل واحد فقط.

وتابع وزير التخطيط، أن الصين وصلت إلى معدل نمو اقتصادى 12% لمدة 30 سنة، حيث تضاعف متوسط دخل الفرد 3 مرات خلال هذه الفترة،، مؤكدًا أن مستوى التنمية انخفض خلال 3 سنوات الأخيرة فى مصر بصورة كبيرة، حيث كان هناك خفض فى معدلات النمو الاقتصادى والاستثمار و12.9% لمعدل البطالة بعد أن كانت من 8-9% قبل ثورة 25 يناير وزادت خلال فترة الثورة وما بعدها بصورة ملحوظة جدًا.

وقال الدكتور أشرف العربى، إن معدل البطالة بين الشباب فى سن 15 – 30 سنة يتجاوز 30% وفى الإناث فى هذه المرحلة 40%، وإن معدل الاستثمار لا يتجاوز 13% الفترة الحالية، حيث إن معدل الاستثمار فى عام 2008 كان 22%، قائلاً: "نستهدف نمو اقتصادى بنسبة 5% العام المقبل وأن يكون أعلى من 4% أواخر يونيو المقبل، واستفادة المواطن من هذا النمو، الفلسفة الاقتصادية التى تتبعها الحكومة حيث نبتدع نمو اقتصادى احتوائى يحاول التحقيق العدالة الاجتماعية من أول لحظة".

واختتم وزير يالتخطيط كلمته، مؤكدًا أن الحكومة الحالية قامت بثورة حقيقة فى دعم الخبز والسلع التموينية، قائلاً: "حققنا نموًا ملموسًا وحقيقيًا وبرنامج طموح جدًا لتطوير القرى الأكثر فقرًا".

- وزير الاستثمار: العجز فى مصر وصل إلى تريليون و700 مليار جنيه