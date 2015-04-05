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بالفيديو.. نجيب ساويرس: "إزاى نقود الدول العربية واحنا بناخد منهم فلوس"

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قال المهندس نجيب ساويرس "كيف لمصر أن تقود الأمة العربية واحنا بناخد فلوس منهم ونعتمد على مساعدات دول الخليج، لسنا بحاجة للقيادة وإنما نريد أن نكون أمة واحدة نعمل معا ونتقدم معا".

وأضاف ساويرس مازحا، خلال كلمته بمؤتمر "ما بعد المؤتمر الاقتصادى، الآمال والتحديات"، الذى تنظمه جامعة القاهرة، اليوم الأحد، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة "مصلحتنا كمستثمرين فى عدم وجود الجهاز الإدارى للدولة، وعليه ترك المستثمرين يعملون، والجهاز الإدارى بيعطل المستثمرين بدلا من أن يساعدهم فى إنجاز المهمة".

وطالب أن تعاقب الموظف الإدارى الذى يعطل المشروعات قائلا: "جهاز الرقابة الإدارية عمرى مشفته حاسب موظف رفض مشروع هو فقط يقبض على الحرامية".

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015
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مصر 365

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