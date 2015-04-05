المنطقة الإعلامية الحرة تنذر شركة طارق نور بوقف "القاهرة والناس"

وجهت مساء اليوم المنطقة الحرة الإعلامية برئاسة عفت عبد العظيم إنذارا رسميا لشركة "تى إن تى فى " طارق نور المالكة لقناة القاهرة والناس، لوقف برنامج إسلام بحيرى، أو تغيير محتواه حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة فى هذا الشأن، والتى تقتضى بإغلاق القناة بحسب القانون.

وقرر مجلس إدارة المنطقة توجيه إنذار لشركة " تى إن تى فى" طارق نور المالكة لقنوات القاهرة والناس لتلافى أسباب المخالفة فى مضمون ما يبث فى برنامج مع إسلام بحيرى، فى ضوء ما ورد بكتاب الأزهر الشريف، وذلك فى غضون أسبوع من تاريخ استلام الإنذار وفى حال عدم الالتزام سيتم عرض موقف الشركة على مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية لاتخاذ ما يراه مناسبا فى هذا الشأن وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

كان اليوم السابع قد انفرد بقرار هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بتطبيق القانون ووقف البرنامج حال عدم الالتزام بالقانون .

- الهيئة العامة للاستثمار تقرر وقف برنامج إسلام بحيرى(تحديث)