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بالصور.. فعاليات احتفال أقباط الشرقية بصلاة قداس أحد السعف

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أدى آلاف الأقباط بمحافظة الشرقية اليوم، صلوات قداس أحد السعف فى هدوء وجو تسوده البهجة والسرور.

اليوم السابع -4 -2015
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احتفالات باحد السعف

تزينت الكنائس بالسعف والورد والشموع المصابيح الكهربائية الملونة، احتفالا بأحد الشعانين، فتوافد الأقباط على الكنائس المختلفة، حاملين زعف النخيل للمشاركة فى القداس والاحتفال.

ففى مطرانيه الزقازيق، استقبل الأنبا مقار أسقف محافظة الشرقية والعاشر من رمضان المحتفلين بالورد والشموع والتى ملأت أركان قاعات الصلاة احتفالا بالعيد و تبادل الحاضرين التهانى فيما بينهم.

اليوم السابع -4 -2015
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صلاة قداس أحد السعف

اليوم السابع -4 -2015
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الكهنة و الاباء خلال الصلاة

اليوم السابع -4 -2015
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الاب جوارجيوس خلال صلاة القداس

اليوم السابع -4 -2015
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صلاة القداس

اليوم السابع -4 -2015
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الاباء خلال الصلاة


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مصر 365