بالصور.. فعاليات احتفال أقباط الشرقية بصلاة قداس أحد السعف

أدى آلاف الأقباط بمحافظة الشرقية اليوم، صلوات قداس أحد السعف فى هدوء وجو تسوده البهجة والسرور.



>

احتفالات باحد السعف

تزينت الكنائس بالسعف والورد والشموع المصابيح الكهربائية الملونة، احتفالا بأحد الشعانين، فتوافد الأقباط على الكنائس المختلفة، حاملين زعف النخيل للمشاركة فى القداس والاحتفال.

ففى مطرانيه الزقازيق، استقبل الأنبا مقار أسقف محافظة الشرقية والعاشر من رمضان المحتفلين بالورد والشموع والتى ملأت أركان قاعات الصلاة احتفالا بالعيد و تبادل الحاضرين التهانى فيما بينهم.



>

صلاة قداس أحد السعف



>

الكهنة و الاباء خلال الصلاة



>

الاب جوارجيوس خلال صلاة القداس



>

صلاة القداس



>

الاباء خلال الصلاة