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بالصور.. اتحاد طلاب "صيدلة" كفر الشيخ ينظم حملة ضد فيرس C

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نظم اتحاد طلاب صيدلة بجامعة كفر الشيخ، حمله ضد "فيروس c" بالتوعية داخل قرية الحدود، وذلك بعد وصول لمرحلة متدهورة وقاسية جدا من مرض التهاب الكبد الوبائى "سى".
>اليوم السابع -4 -2015
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الحملة داخل معامل إحدى المدارس

شارك فى الحملة من أعضاء اتحاد طلاب كلية الصيدلة، أيمن شاكر ومى أبو الحسن، وهبة عامر، ولمياء حماد، ومحمد على، ومحمد جمال، ومحمد سلام، والسيد خالد، وسارة النجا.

اليوم السابع -4 -2015
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أعضاء الحملة وتوعيه الطلاب حول خطورة فيرس C

اليوم السابع -4 -2015
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تلاميذ مدرسة يرفعون شعار الحملة

اليوم السابع -4 -2015
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توعية رجل الشارع عن خطورة فيرس C

اليوم السابع -4 -2015
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توعيه بائع الفاكهة عن فيرس C

اليوم السابع -4 -2015
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توعية ربات المنازل فى منازلهن عن فيرس C

اليوم السابع -4 -2015
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تلاميذ وطالبات المدارس مع أعضاء الحملة

اليوم السابع -4 -2015
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التوعية داخل المساجد عن فيرس C

اليوم السابع -4 -2015
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التوعية أمام المساجد عن فيرس C

اليوم السابع -4 -2015
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الطلاب والتلاميذ حول أعضاء الحملة


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مصر 365

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