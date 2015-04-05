بالصور.. اتحاد طلاب "صيدلة" كفر الشيخ ينظم حملة ضد فيرس C

نظم اتحاد طلاب صيدلة بجامعة كفر الشيخ، حمله ضد "فيروس c" بالتوعية داخل قرية الحدود، وذلك بعد وصول مصر لمرحلة متدهورة وقاسية جدا من مرض التهاب الكبد الوبائى "سى".

الحملة داخل معامل إحدى المدارس

شارك فى الحملة من أعضاء اتحاد طلاب كلية الصيدلة، أيمن شاكر ومى أبو الحسن، وهبة عامر، ولمياء حماد، ومحمد على، ومحمد جمال، ومحمد سلام، والسيد خالد، وسارة النجا.



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أعضاء الحملة وتوعيه الطلاب حول خطورة فيرس C



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تلاميذ مدرسة يرفعون شعار الحملة



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توعية رجل الشارع عن خطورة فيرس C



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توعيه بائع الفاكهة عن فيرس C



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توعية ربات المنازل فى منازلهن عن فيرس C



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تلاميذ وطالبات المدارس مع أعضاء الحملة



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التوعية داخل المساجد عن فيرس C



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التوعية أمام المساجد عن فيرس C



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الطلاب والتلاميذ حول أعضاء الحملة