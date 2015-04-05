جنازة عسكرية مهيبة لشهيد شرطة نقطة كوبرى 15 مايو بمسقط رأسه بالمنوفية

شيع الآلاف من أهالى قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، منذ قليل جثمان الشهيد أمين الشرطة حمدى صبرى المليجى، والذى استشهد إثر انفجار عبوة بدائية الصنع بنقطة شرطة أعلى كوبرى 15 مايو بمدينة القاهرة صباح اليوم.

خرجت الجنازة من مسجد الحاجة بالقرية فى جنازة عسكرية مهيبة بحضور عدد من القيادات الأمنية على رأسهم اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية والعميد عبد السلام الشريف مدير العلاقات العامة الرائد محمد الضبع رئيس مباحث مركز بركة السبع، والنقيب أحمد خليفة معاون المباحث والآلاف من القرية والقرى المجاورة، حيث تحولت الجنازة إلى قيام الأهالى بترديد هتافات مناهضة لجماعة الإخوان الإرهابية.

ومن جانبه أكد اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية أن الإرهاب لن ينال من عزيمة المصريين مهما كانت الظروف وكلنا فداء للوطن الغالى مصر وأنا على أتم استعداد لحمل السلاح والنزول للشارع لحماية الوطن الغالى مصر مؤكدًا أن ما يحدث من عمليات إرهابية خسيسة تزيد من حماس رجال الشرطة ولا تقلل من عزيمتهم وشعارنا هو حماية الوطن والمواطن.

يذكر أن انفجارًا وقع صباح اليوم استهدف نقطة ارتكاز أمنى فوق كوبرى 15 مايو بوسط القاهرة استشهد على إثره أمين شرطة وأصيب 3 آخرون.

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