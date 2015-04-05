القاويش : اللجنة الوزارية لمتابعة مشروعات المؤتمر الاقتصادي في حالة انعقاد دائم

قال السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مناقشات المجموعة الاقتصادية تناولت متابعة ما تم توقيعه من اتفاقيات في المؤتمر الاقتصادي وآلية تنفيذها.

وأشار خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية لمتابعة مشروعات المؤتمر الاقتصادي التي تكون في حالة انعقاد دائم.. مضيفا أن اللجنة ستبدأ في مناقشة الموازنة الجديدة للدولة.

وقال إن رئيس الوزراء سيعقد مع القوى السياسية والأحزاب اجتماعا الثلاثاء لمناقشة الانتخابات البرلمانية المقبلة ومن الممكن أن يكون هناك احتياج لاجتماع آخر.